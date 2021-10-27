Йошкар-Ола, , 18:55 — REGNUM До настоящего момента в Марий Эл вакцинировались от коронавируса 229 988 человек. Об этом сообщает минздрав республики.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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Из этого числа оба компонента прививки получили 211 655 человек, полностью завершив вакцинацию. По состоянию на 26 октября, вакцинировано 52% населения региона.

Всего в республику поступило 326 220 комплектов вакцин. В настоящее время, кроме прививочных пунктов в поликлиниках, в Йошкар-Оле действуют пункты вакцинации во Дворце культуры имени ХХХ-летия Победы, в отделении Сбербанка на улице Красноармейской, 40 и в торгово-развлекательном центре «Зелен».

Как сообщало ИА REGNUM, указ главного санитарного врача региона Светланы Булатовой «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» был подписан 22 июля. До 25 сентября в республике должны были завершить вакцинацию 60% сотрудников большинства организаций, а также совершеннолетних студентов.