Москва, 27 октября, 2021, 18:54 — ИА Регнум. Количество ДТП в России за январь-сентябрь 2021 года сократилось на 10% в годовом выражении. Об этом сообщает 27 октября пресс-служба Росавтодора.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«По данным ГИБДД, в течение девяти месяцев общее количество ДТП в российских регионах сократилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.

В Росавтодоре отметили, что снижение аварийности происходит благодаря комплексным мероприятиям, которые проводятся дорожными службами совместно с ГИБДД. Среди таких мер — разделение встречных потоков, строительство тротуаров, установка освещения на дорогах и пешеходных переходах, камеры фото‑ и видеофиксации.

В федеральном агентстве напомнили, что повышение безопасности дорожного движения является одной из ключевых задач национального проекта «Безопасные качественные дороги». В рамках этого проекта смертность на дорогах в России к 2030 году должна составлять не более четырёх погибших в ДТП на 100 тысяч населения.