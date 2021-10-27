Тегеран, , 18:49 — REGNUM Соединённые Штаты должны разморозить $10 млрд иранских активов, заявил 27 октября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

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По его словам, это докажет стремление президента Байдена к отмене санкций.

«Если у Байдена будет сильная воля к отмене санкций, он разморозит $10 млрд иранских активов», — заявил глава МИД Ирана на пресс-конференции по итогам министерской встречи стран-соседей Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вашингтоне замминистра финансов США Уолли Адейемо и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявили, что США не собираются возвращать денежные средства Центробанка Афганистана, хранящиеся в американских банках.

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