Вашингтон, , 19:49 — REGNUM В США эвакуировано здание министерства здравоохранения и социальных служб, сообщают 27 октября местные СМИ.

Эмблема Министерства внутренней безопасности США Uscg.mil

Об эвакуации в здании Хьюберта Хамфри было объявлено после того, как поступило сообщение об угрозе взрыва.

«Сегодня утром поступило сообщение об угрозе взрыва в здании Хамфри. В мерах предосторожности мы эвакуировали здание <…> Мы внимательно следим за ситуацией совместно с федеральной службой охраны», — говорится в заявлении помощника госсекретаря по связям с общественностью Сары Ловенхайм.