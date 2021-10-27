Вашингтон, 27 октября, 2021, 19:49 — ИА Регнум. В США эвакуировано здание министерства здравоохранения и социальных служб, сообщают 27 октября местные СМИ.

Uscg.mil Эмблема министерства внутренней безопасности США

Об эвакуации в здании Хьюберта Хамфри было объявлено после того, как поступило сообщение об угрозе взрыва.

«Сегодня утром поступило сообщение об угрозе взрыва в здании Хамфри. В качестве меры предосторожности мы эвакуировали здание <…> Мы внимательно следим за ситуацией совместно с федеральной службой охраны», — говорится в заявлении помощника госсекретаря по связям с общественностью Сары Ловенхайм.