Москва, 27 октября, 2021, 21:15 — ИА Регнум. Главный вопрос состоит в готовности российского общества и элит к противостоянию с Западом. Об этом 27 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, глава международной гражданской инициативы «Русский союз» Алексей Кочетков.

Марина Захарова ИА REGNUM Россия

«Главный вопрос — в готовности нашего общества и наших элит к новой фазе противостояния с «коллективным Западом»», — заявил политолог.

«Вполне вероятно, что у русского общества и «элит» могут наметиться серьёзные расхождения в предполагаемой линии поведения перед лицом неизбежного», — подчеркнул Кочетков.

«Именно от выбора «элит», к сожалению, во многом зависит прочность нашего общего тыла», — подытожил эксперт.