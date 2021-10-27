На Украине опять заявили об испытаниях модернизированной РСЗО «Ольха-М»
Киев, 27 октября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Испытания модернизированной украинской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха-М» проходят в Одесской области, сообщает 27 октября минобороны Украины.
По утверждению ведомства, новые 300-мм ракеты способны поражать наземные цели на расстоянии свыше 100 км.
«Модернизированные ракеты калибра 300 мм поражают наземные цели на расстоянии более сотни километров. Работу комплекса и результаты стрельб по многим параметрам оценивают специалисты государственной приемной комиссии», — говорится в сообщении.
На основании результатов испытаний может быть предложено принять этот образец на вооружение украинских войск.
Уточняется, что новые ракеты с увеличенной дальностью полета «Ольха-М» разработаны киевским конструкторским бюро «Луч».