Вашингтон, 27 октября, 2021, 19:50 — ИА Регнум. Бывшая помощница экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в своих мемуарах рассказала, что подверглась сексуальному насилию со стороны американского сенатора, сообщает 27 октября BBC.

Zennie Abraham Хума Абедин

Политик, чье имя не называется, якобы агрессивно приставал к Хуме Абедин в середине 2000-х годов, когда она пришла в его дом по приглашению. По словам женщины, она дала ему отпор и убежала.

Инцидент подробно описан в новой книге Абедин «Both/And: A Life in Many Worlds», которая выходит на следующей неделе.

Напомним, что Абедин была одним из самых надежных помощников Клинтон, которая однажды назвала ее своей «второй дочерью».