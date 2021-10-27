Нефтеюганск, Югра, 27 октября, 2021, 18:35 — ИА Регнум. В Нефтеюганске (ХМАО) конкурсная комиссия по определению кандидатов на должность главы города перенесла заседание на 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Admugansk.ru Флаг Нефтеюганска

В Нефтеюганске 27 октября работала комиссия по отбору кандидатов на должность главы города. В её состав вошли четыре представителя от муниципалитета и четыре представителя от правительства Югры. Заседание началось в 10:00 по местному времени (8:00 мск). Предполагалось, что уже к 14:00 (12:00 мск) на заседании думы депутаты выберут главу города из кандидатов, одобренных комиссией.

Но комиссия не пришла к общему мнению ещё при рассмотрении первого вопроса об избрании председателя. Документы потенциальных кандидатов в мэры города сегодня не рассматривались. Очередное заседание назначено на 14:00 (12:00 мск) 28 октября 2021 года.

При этом отмечается, что на пост мэра Нефтеюганска претендуют шесть кандидатов, но их имена не называются.

Нефтеюганск — третий по численности населения город Югры после Сургута и Нижневартовска. Численность населения — 128 тыс. человек.