Тамбов, 27 октября, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров посетил усадьбу композитора Сергея Рахманинова «Ивановка» в Уваровском районе и обсудил дальнейшее развитие этого музея-заповедника, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. По мнению руководителя региона, «Ивановка» должна достойно представить Тамбовскую область на международной арене.

Tambov.gov.ru Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров посетил усадьбу композитора Сергея Рахманинова «Ивановка»

Бывшее имение Сергея Рахманинова в Ивановке занимает знаковое место в истории русской культуры. Исполнители классической музыки с мировым именем почитают за честь выступать здесь с концертами. В усадьбе постоянно проходят праздники, на которые съезжаются гости даже из соседних регионов. В музее всегда рады провести увлекательные экскурсии и ознакомить посетителей с творчеством выдающегося русского композитора. А красивый парк манит прогуляться по аллеям независимо от времени года.

Максим Егоров в ходе рабочей поездки в Уваровский район ознакомился с уникальной экспозицией музея-заповедника и обсудил вопросы дальнейшего благоустройства усадьбы.

Руководитель региона признался, что Ивановка очаровывает и его. Вместе с тем предстоит еще немало сделать для дальнейшего развития как самого музея-заповедника, так и территории вокруг.

«Указ президента России Владимира Владимировича Путина о праздновании 150-летия Сергея Васильевича Рахманинова в 2023 году — хороший стимул для дальнейшего развития музея-заповедника, — подчеркнул Максим Егоров. — Преобразования уже заметны. Стоит задача воссоздать Ивановку такой, какой она была в конце 19-го века, и одновременно создать современную инфраструктуру для туризма».

Сейчас решается вопрос о благоустройстве улицы Рахманинова деревни Ивановка. Кроме того, в планах построить рядом с музеем-заповедником кафе и гостиницу.

Как отметил руководитель региона, впереди еще большая работа.

«Мы приложим все усилия, чтобы на высоком уровне встретить гостей и провести юбилейные мероприятия на земле, которая вдохновляла Сергей Рахманинова. Важно, чтобы Ивановка достойно представила нашу область на международной арене», — уверен Максим Егоров.