Врио главы Тамбовщины нацелил усадьбу Рахманинова в Ивановке на развитие
Тамбов, 27 октября, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров посетил усадьбу композитора Сергея Рахманинова «Ивановка» в Уваровском районе и обсудил дальнейшее развитие этого музея-заповедника, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. По мнению руководителя региона, «Ивановка» должна достойно представить Тамбовскую область на международной арене.
Бывшее имение Сергея Рахманинова в Ивановке занимает знаковое место в истории русской культуры. Исполнители классической музыки с мировым именем почитают за честь выступать здесь с концертами. В усадьбе постоянно проходят праздники, на которые съезжаются гости даже из соседних регионов. В музее всегда рады провести увлекательные экскурсии и ознакомить посетителей с творчеством выдающегося русского композитора. А красивый парк манит прогуляться по аллеям независимо от времени года.
Максим Егоров в ходе рабочей поездки в Уваровский район ознакомился с уникальной экспозицией музея-заповедника и обсудил вопросы дальнейшего благоустройства усадьбы.
Руководитель региона признался, что Ивановка очаровывает и его. Вместе с тем предстоит еще немало сделать для дальнейшего развития как самого музея-заповедника, так и территории вокруг.
Сейчас решается вопрос о благоустройстве улицы Рахманинова деревни Ивановка. Кроме того, в планах построить рядом с музеем-заповедником кафе и гостиницу.
Как отметил руководитель региона, впереди еще большая работа.