Астрахань, 27 октября, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Министр государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области Андрей Сашин покинул свой пост. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Портфель министра

26 октября распоряжением губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина Сашин по собственной инициативе был освобождён от замещаемой должности.

С 27 октября исполнение его обязанностей возложено на первого заместителя министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области Алексея Набутовского.