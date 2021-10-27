Москва, 27 октября 2021, 21:07 — REGNUM Война обязательно начнется, т.к. ее уже установили в качестве целей Украина и страны Запада. Об этом 27 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, глава международной гражданской инициативы «Русский Союз» Алексей Кочетков.
«Если одна из сторон поставила себе целью начало войны, значит, война обязательно начнется» — заявил эксперт.
«Никакие призывы сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, как в 1941-м году, никакие «выражения озабоченности» здесь не помогут, и военного конфликта не предотвратят» — отметил Кочетков.
«Не поможет тут и апелляция к здравому смыслу «западных партнеров». У западных партнеров потребность в этом конфликте давно назрела, как назрела она и у турецких партнеров. Это делает военный конфликт практически неизбежным», — подытожил политолог.