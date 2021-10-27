Париж, 27 октября 2021, 18:27 — REGNUM С Северного вокзала Парижа эвакуируют персонал и пассажиров из-за подозрительного забытого багажа, сообщает 27 октября управление системы пригородных электропоездов RER на своей странице в Twitter.
Отмечено, что из-за инцидента движение поездов на нескольких линиях нарушено.
«Движение между Лионским вокзалом и Северным вокзалом прервано в обоих направлениях из-за подозрительного багажа, забытого кем-то на Северном вокзале», — указано в сообщении.
Информация уточняется.
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