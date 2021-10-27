Москва, 27 октября 2021, 21:28 — REGNUM Провокация с использованием БПЛА направлена против России, а не против республик Донбасса. Об этом 27 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, глава международной гражданской инициативы «Русский Союз» Алексей Кочетков.
«События последнего времени на Донбассе ясно показывают, что киевские власти взяли курс на провоцирование военного конфликта с Российской Федерацией. Не с ЛДНР, а именно с Россией», — заявил политолог.
«Поэтому прогнозировать дальнейшие ответные шаги нужно исходя из ясного понимания данного факта», — отметил Кочетков.
«Провокации с украинской стороны будут продолжаться по нарастающей до тех пор, пока не достигнут результата, а именно прямого военного столкновения» — подытожил эксперт.
Напомним, что 26 октября Вооруженными силами Украины после столкновений в районе посёлка Старомарьевка по позициям Донецкой Народной Республики был нанесён удар с помощью БПЛА турецкого производства. Ударом БПЛА было уничтожено артиллерийское орудие, расчёт не пострадал. О применении БПЛА сообщил в соцсетях Генштаб Украины, разместив видеозапись удара.