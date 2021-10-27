Москва, , 21:28 — REGNUM Провокация с использованием БПЛА направлена против России, а не против республик Донбасса. Об этом 27 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, глава международной гражданской инициативы «Русский Союз» Алексей Кочетков.

Турецкий БПЛА Twitter @tcsavunma

«События последнего времени на Донбассе ясно показывают, что киевские власти взяли курс на провоцирование военного конфликта с Российской Федерацией. Не с ЛДНР, а именно с Россией», — заявил политолог.

«Поэтому прогнозировать дальнейшие ответные шаги нужно исходя из ясного понимания данного факта», — отметил Кочетков.

«Провокации с украинской стороны будут продолжаться по нарастающей до тех пор, пока не достигнут результата, а именно прямого военного столкновения» — подытожил эксперт.

Напомним, что 26 октября Вооруженными силами Украины после столкновений в районе посёлка Старомарьевка по позициям Донецкой Народной Республики был нанесён удар с помощью БПЛА турецкого производства. Ударом БПЛА было уничтожено артиллерийское орудие, расчёт не пострадал. О применении БПЛА сообщил в соцсетях Генштаб Украины, разместив видеозапись удара.