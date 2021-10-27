В США фиксируют высокую смертность от COVID-19 на мясокомбинатах
Вашингтон, 27 октября, 2021, 19:51 — ИА Регнум. В США выросло число летальных исходов COVID-19 среди работников ведущих мясокомбинатов, в три раза превысив предполагаемые показатели, сообщает 27 октября Reuters со ссылкой на отчет специального подкомитета палаты представителей по вопросам коронавируса.
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Подкомитет провел опрос крупнейших мясокомбинатов Tyson Foods, JBS USA, Cargill, National Beef и Smithfield Foods, которые контролируют более 80% рынка говядины и 60% рынка свинины в США. Также были изучены данные управления по охране труда и здоровья.
Согласно отчету, который будет опубликован позднее 27 октября, на предприятиях вышеперечисленных компаний число новых случаев заражения COVID-19 составило 59 147, а число смертей — 269.
Как сообщало ИА REGNUM, экспертная комиссия медицинского регулятора США (FDA) рекомендовала вакцинацию от COVID-19 детей в возрасте от пяти до десяти лет. Трансляция заседания комиссии велась 26 октября на сайте регулятора.