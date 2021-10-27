София, , 18:17 — REGNUM Кабинет министров Болгарии принял постановление о выделении дополнительных 50 млн левов (около $30млн) на экстренные меры борьбы с распространением COVID-19 в стране. Об этом 27 октября сообщает софийская газета «Сега».

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Согласно официальной информации, соответствующие средства пойдут на создание резерва лекарственных препаратов, закупку медицинского оборудования, а также строительство новых больничных корпусов для приема пациентов с тяжелой формой коронавируса. Значительная часть ассигнований пойдет на погашение долгов по зарплате и выплату премий врачам и медсестрам, непосредственно работающим в очагах заболевания.

Кроме того, в ближайшее время правительство Болгарии рассмотрит вопрос финансирования доставки в местные школы, ПТУ и ВУЗы оборудования для экспресс-тестов на наличие антител. Отдельным пунктом в документе прописана материальная помощь лицам, лишившимся из-за пандемии официального места работы.

Согласно официальной информации, число жителей Болгарии, заразившихся COVID-19, составило на сегодняшний день 582 тыс. человек. Из них скончались 23 440 пациентов.

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