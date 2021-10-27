27 октября 2021 | Время чтения 1 мин

Денис Абрамов, , 19:44 — REGNUM Ежедневно по всей России бьются рекорды как по заболеваемости, так и по смертности от COVID-19.

«Красная зона» Денис Абрамов © ИА REGNUM

На Ставрополье ситуация с коронавирусом одна из худших по регионам. За последние сутки выявлено 419 новых случаев заболевания, вылечился 471 человек, скончались 33. Общее количество заболевших — 96 026 человек.

Досмотр багажа Денис Абрамов © ИА REGNUM

Проверка масочного режима осуществляется сотрудниками полиции Денис Абрамов © ИА REGNUM Денис Абрамов © ИА REGNUM

Денис Абрамов © ИА REGNUM

Пассажиры должны соблюдать масочный режим Денис Абрамов © ИА REGNUM

Санитайзер на железнодорожной станции Денис Абрамов © ИА REGNUM Санитайзер на железнодорожной станции Денис Абрамов © ИА REGNUM

Сотрудник полиции составляет протокол о нарушении масочного режима Денис Абрамов © ИА REGNUM

Пассажиры должны соблюдать масочный режим Денис Абрамов © ИА REGNUM Социальная дистанция Денис Абрамов © ИА REGNUM

Власти региона совместно с федеральными структурами предпринимают все возможные действия для стабилизации ситуации. Транспортная полиция на вокзалах железной дороги проводит профилактические рейды по соблюдению масочного режима. Ежедневно составляются протоколы о нарушении масочного режима на железнодорожном транспорте.

Работа врачей в «красной зоне» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Работа врачей в «красной зоне» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Коечный фонд для пациентов с ковидом задействован практически полностью.

Работа врачей в «красной зоне» Денис Абрамов © ИА REGNUM

«На сегодняшний день коек для нуждающихся в лечении от коронавируса достаточно. В крае развернуто более 4,8 тысячи мест. Из них 71% обеспечены кислородной поддержкой. Сохраняем около 10% свободных коек. Ещё как минимум на 1,5 тысячи мест мы должны иметь запас, чтобы избежать ситуации, когда не будет возможности брать людей в больницу», — заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Работа врачей в «красной зоне» Денис Абрамов © ИА REGNUM

В связи с возросшими нагрузками на учреждения здравоохранения глава региона поручил сформировать дополнительный резерв медицинского кислорода.

Работа врачей в «красной зоне» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Работа врачей в «красной зоне» Денис Абрамов © ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Работа врачей в «красной зоне» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Работа врачей в «красной зоне» Денис Абрамов © ИА REGNUM

В «красных зонах» медики продолжают бороться за жизнь каждого пациента и просят всех жителей края в нерабочие дни провести время дома, соблюдать предписанные меры предосторожности и вакцинироваться.

Передача продуктов для пациентов в «красную зону» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Напомним, в соответствии с указом президента России Владимира Путина в стране с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни. В Ставропольском крае эти дни также будут выходными.