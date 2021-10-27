Пекин, 27 октября, 2021, 18:13 — ИА Регнум. В результате сильных дождей, обрушившихся на северные районы Китая, оказались затоплены обширные плантации овощей. Как сообщает агентствоReuters, особенно пострадала крупнейшая овощеводческая провинция Китая Шаньдун.

(сс)Simm Овощи

«Все овощи мертвы в земле», — говорит фермер Чжоу Руй, возделывающий около 7 гектаров в уезде Цзюаньчэн провинции Шаньдун. По его словам, особенно пострадали посевы шпината, капусты и кориандра.

Согласно индексу цен, опубликованному в городе Шоугуан, где сконцентрирована торговля овощами, цена на шпинат на этой неделе подскочила до 16,67 юаня (182 рубля) за кг с 6,67 юаня (73 рубля) в конце сентября. Цены на брокколи, огурцы и капусту за последние недели выросли вдвое.

Рост цен на овощи вызвал горячее обсуждение в китайских соцсетях. Как пишут возмущённые пользователи, овощи теперь стоят дороже, чем свинина — основное мясо в Китае. «Кориандр сейчас стоит 17,8 юаня за полкило, он действительно дороже свинины!» — написал один пользователь из восточной провинции Аньхой.

По сообщениям властей столицы Китая, цены на овощи в Пекине за последние недели выросли в среднем на 38%, по листовым овощам — более чем на 50%. Власти предупреждают, что в связи с осенним похолоданием рост цен на овощи может продолжиться.

Высокие цены на энергоносители в Китае повышают издержки теплиц, кроме того, ожидается значительное подорожание удобрений. «Наши цены на природный газ выросли как минимум на 100%, и мы думаем, что они могут утроиться во время китайского Нового года … Я должен найти способ повысить нашу энергоэффективность. Вы не можете просить потребителей платить в три раза больше», — говорит Сюй Дан, менеджер теплицы HortiPolaris в Пекине.

Цены на уголь в Китае в этом году выросли на 190%. Этому способствовало наложение таких факторов, как жёсткие проверки безопасности на шахтах, расследования взяточничества в горнодобывающей промышленности, а также ливневые дожди, затопившие шахты.