Москва, 27 октября, 2021, 18:10 — ИА Регнум. Заявления Киева о начале применения турецких ударных беспилотников в зоне конфликта в Донбассе должны заставить задуматься тех, кто вооружает подконтрольный неонацистам киевский режим, заявил 27 октября глава МИД России Сергей Лавров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Он пояснил, что в данный момент Российская Федерация в контакте с представителями Донбасса перепроверяет информацию о применении Украиной турецкого беспилотника Bayraktar.

«Что касается сообщений о применений Вооруженными силами Украины беспилотника «Байрактар» по позициям в Донбассе, мы сейчас эту информацию перепроверяем. Из последних заявлений, которыми изобилует киевская власть и которыми она фонтанирует, очень трудно разобрать, где правда, а где вымысел. И сейчас мы всеми возможными средствами перепроверяем, в том числе в контактах с представителями Донбасса. В принципе, история, конечно, должна заставить задуматься всех тех, кто потакает капризным требованиям Украины о том, что ее необходимо завтра принять в НАТО. И, конечно, заставить задуматься тех, кто вооружает подконтрольный неонацистам киевский режим», — подчеркнул министр иностранных дел России.