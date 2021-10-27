Вашингтон, 27 октября, 2021, 19:52 — ИА Регнум. В этом году президент США и первая леди не будут праздновать Хеллоуин и раздавать сладости, как это принято. Глава Белого дома Джо Байден и Джилл Байден во время праздника будут в Европе, сообщает 27 октября Associated Press.

White House Белый дом

В качестве символического знака Белый дом будет освещен оранжевым светом, сказал пресс-секретарь первой леди Майкл ЛаРоза.

Напомним, что c 30 по 31 октября Байдены будут в Риме, где президент примет участие в ежегодном саммите G20.