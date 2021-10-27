27 октября 2021 | Время чтения 2 мин

Жители Ростовской области раскритиковали введение новых ограничительных мер на нерабочую неделю. В социальных сетях интернет-пользователи оставляют комментарии под сообщением о временном локдауне на Дону.

Всеволод Немов, , 19:44 — REGNUM Жители Ростовской области раскритиковали введение новых ограничительных мер на нерабочую неделю. В социальных сетях интернет-пользователи оставляют комментарии под сообщением о временном локдауне на Дону.

Локдаун Pixabay.com

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«Библиотеки, да они обычно забиты под завязку, яблоку негде упасть. Там, даже если и захочешь кого-то заразить, то фиг получится, ты там один будешь. Для чего эти бредовые законы издавать?» — задаётся вопросом один из участников паблика «Ростов Главный».

«Если закрыты спортзалы, все побегут в библиотеку. Поэтому на всякий случай и библиотеки [закрыли]», — иронично отметила Татьяна Т.

«Ветклиники зачем [закрывают]? Там огромные толпы бродят. А-а-а-а, я понял, это чтобы людям не обидно было», — рассуждает Ilitch K.

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«Основное заражение ковидом происходит в библиотеках», — продолжает мысль Сергей И.

Общественный транспорт в Ростове-на-Дону Александр Погожев (c) ИА REGNUM

«Зато в автобусах битком набитых ездить можно. Маразм крепчает!» — высказался ещё один участник дискуссии.

«Занимайтесь поднятием иммунитета. Никакие локдауны не спасут вас от вирусов, которые существуют в природе», — уверен Иван П.

«Подскажите, а церкви будут так же работать? К ним никаких ограничений?» — задал вопрос ещё один пользователь.

«Держитесь, предприниматели! Не все смогут пережить очередной локдаун», — считает Света А.

«Мелкий бизнес [снова оказался] на грани исчезновения», — отмечает ещё один комментатор.

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Другие же пользователи уверены, что предприниматели отыграются на покупателях повышением цен.

Очередь на ПЦР-тест в Ростове-на-Дону Александр Погожев (c) ИА REGNUM

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в период с 28 октября по 7 ноября закроют непродовольственные магазины, а также ограничат работу в ночные часы предприятий общественного питания. Полностью запрещена работа массажных кабинетов и салонов красоты, саун, букмекерских контор, библиотек, аттракционов, кинотеатров и домов культуры (за исключением театров и музеев). В период нерабочих дней приостановят оказание ветеринарных и стоматологических услуг, реализацию дополнительных образовательных программ для детей. Вводятся ограничения по числу гостей свадебных церемоний и зрителей спортивных мероприятий.