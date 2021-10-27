Таллин, , 17:53 — REGNUM Политический популизм взял верх в современной Эстонии, потенциальные избиратели готовы верить каждому сказанному слово политиков, даже не обращая внимание на откровенное балабольство.

Флаг Эстонии Konrad Zielinski, son of Julo

С таким мнением известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин выступил на своей странице в социальной сети Facebook.

Так он прокомментировал выросшие рейтинги партии национал-консерваторов страны EKRE: «Популизм нынче в Эстонии на коне, а граждане демонстрируют удивительно короткую память».

«Когда два года назад ковид только завезли в Эстонию, EKRE входили в правительство и обеими руками голосовали за такие жесткие ограничения, какие сегодня нам и не снились. Сегодня Март и Мартин Хельме (лидеры EKRE — прим. ИА REGNUM) ходят на митинги, где выступают против ограничений и обвиняют власти в нарушении прав граждан», — пишет публицист.

Парадоксальным является то, считает Чаплыгин, что в 2020 году рейтинги EKRE росли из-за того, что партия, по мнению людей, смогла проявить решительность во время эпидемии, остановив ее запретами своих министров. А теперь, спустя год, рейтинги растут, потому что оказавшаяся в оппозиции партия выступает против принудительной вакцинации от коронавируса и мер ограничения.

«То же самое случилось с русским вопросом. Первое время EKRE набирали голоса, призывая русских к ассимиляции и называя славянское происхождение граждан угрозой для государственной безопасности. Теперь они говорят, что русский вопрос более не актуален», — продолжает описывать политические метаморфозы национал-консерваторов Александр Чаплыгин.

Чаплыгин изумляется слишком короткой памяти у сторонников EKRE: «И вновь народ демонстрирует короткую память. Эстонцы продолжают голосовать за EKRE, потому что по-прежнему считает их защитниками национальных ценностей, а русские — поскольку поверили во внезапное преображение национальных консерваторов».

«Несомненно, политики обязаны прислушиваться к мнению народа. Однако это не означает, что они должны каждую минуту менять свои убеждения, следуя за политической конъюнктурой. Потому что это уже не демократия, а откровенное балабольство», — завершил свой комментарий эстонский публицист.