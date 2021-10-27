Ярославль, 27 октября, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров озвучил свое отношение к ограничительным мерам, которые с cегодняшнего дня начали действовать на территории региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

Он сообщил, что приветствует введение QR-кодов для доступа посетителей в организации сферы услуг, потому что пока это единственная мера, «которая позволяет хоть как-то оставаться бизнесу на плаву».

«Сегодня у региональных уполномоченных прошло совещание с федеральным бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, и у меня была возможность сравнить ограничительные меры, которые приняты у нас, и меры в других регионах. Уверяю, что ярославский вариант — один из наиболее лояльных по отношению к предпринимателям. Сейчас очень многое будет зависеть от нас самих. Чтобы не допустить продолжения роста заболеваемости, выход один — маски, социальная дистанция и вакцинация. Потому что если сегодня пустить все на самотек, следующим шагом будет тот самый локдаун. Кто бы и что ни говорил о последствиях этого шага для бизнеса, жизнь и здоровье людей всегда будут на первом месте, а значит, выбор очевиден», — сказал уполномоченный.

По словам Альфира Бакиров, сегодня много вопросов у жителей региона и у него в том числе вызывают сроки проведения ПЦР-тестирования на коронавирус и организация первичной медицинской помощи. Но не стоит забывать и об общественном транспорте, который вносит немалую лепту в распространение инфекции.

«О том, что общественный транспорт является одним из основных источников заражения коронавирусом, известно давно. Пресловутая транспортная реформа в Ярославле привела к тому, что люди ездят на работу, как сельди в бочке, да еще и с несколькими пересадками. Расписание движения, количество автобусов, их вместимость — сколько пожеланий и возмущений было высказано за последние месяцы, но воз и ныне там. Понятно, что на сознательность и здравый смысл пассажиров, большинство которых ездят в транспорте без масок, власть повлиять не в силах, разве что устраивать проверочные рейды. Но снизить риск заражения за счет увеличения единиц транспорта реально. До тех пор, пока автобусы будут в час пик ходить так, как сейчас, наша борьба с коронавирусом будет напоминать борьбу с ветряными мельницами», — резюмировал Альфир Бакиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 27 октября в области вводится система QR-кодов при входе в заведения общепита, театры, музеи, концертные залы, спортзалы. При этом заведения могут пускать и не вакцинированных и не переболевших граждан, если загрузка составит менее 30%.