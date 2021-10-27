София, 27 октября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Ни одно из медицинских учреждений Республики Болгария в своей практике никогда не использовало просроченные вакцины от коронавируса COVID-19, заявил журналистам директор Исполнительного агентства по лекарственным препаратам РБ Богдан Кирилов, сообщает 27 октября Болгарское национальное радио.

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По словам Кирилова, распространенные в ряде болгарских и международных социальных сетей сообщения о том, что срок годности большинства соответствующих препаратов для вакцинации давно истек, «являются слухами и домыслами, не соответствующими действительности».

«В отдельных клиниках есть непригодные для использования медикаменты, однако эти лекарства в ближайшее время будут подвергнуты плановой утилизации», — отметил он.

Ранее Европейская комиссия рассмотрела документацию на отправляемую в Болгарию партию вакцины Pfizer и рекомендовала комитету Минздрава Болгарии продлить лицензионный срок хранения этого препарата с шести до девяти месяцев.

«Именно в этой связи могут возникнуть несоответствия между датой упаковки и фактически утвержденной датой годности», — резюмировал Кирилов.

Согласно официальной информации, число жителей Болгарии, заразившихся COVID-19, составило 582 тыс. человек. Из них скончались 23 440 пациентов.