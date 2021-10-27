Москва, , 17:46 — REGNUM Загруженность дорог в Москве к вечеру 27 октября, как и днём ранее, достигла 9 из 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробки в Москве. Садовое кольцо Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Согласно интерактивной карте, движение серьёзно затруднено на вылетных магистралях, на Бульварном, Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также отдельных участках МКАД.

К 19:00 прогнозируется усиление пробок до максимальных 10 баллов, а стабилизация ситуации на дорогах ожидается лишь к 22:00, когда пробки ослабнут до трёх баллов.

Напомним, ранее сегодня в департаменте транспорта Москвы предупредили о серьёзном затруднении движения в столице в связи с тем, что многие жители планируют провести нерабочие дни за городом.

В департаменте рекомендовали автомобилистам пользоваться общественным транспортом при необходимости быстрого передвижения по городу.

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