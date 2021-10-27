Рига, , 17:44 — REGNUM Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш примет решение о возможной отставке министра здравоохранения Даниэля Павлютса после встречи с представителями Латвийского общества врачей. Об этом глава правительства заявил в интервью «Латвийскому радио».

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

Кариньш назвал «серьезным сигналом» требование общества об отставке министра здравоохранения. Ему хочется «из первых уст» услышать о причинах недовольства и о том, как врачи видят выход из создавшейся в стране критической ситуации.

«Я воспринимаю это как достаточно серьезный сигнал и понимаю, что совершенно другой вид недовольства, чем обычная критика со стороны организаций здравоохранения», — отметил премьер-министр страны.

Затем, по его словам, он проведет переговоры с членами кабинета министров.

На вопрос, удовлетворен ли он работой Павлютса на посту министра здравоохранения, Кариньш прямо не ответил: «В настоящее время я сосредоточен на той работе, которую предстоит проделать».