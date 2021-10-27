Ташкент, 27 октября, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 октября провел телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

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В ходе разговора Шавкат Мирзиёев пожелал «своему коллеге и дружественному народу Китая успешного проведения зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году».

Также, сторонами согласовано проведение очередного заседания узбекско-китайского Межправительственного комитета до конца этого года, а также подготовка совместной программы празднования 30-летия установления дипломатических отношений.

«Президент Узбекистана и председатель КНР также обменялись мнениями по международной повестке и вопросам регионального взаимодействия», — говорится в сообщении.