Ташкент, 27 октября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 октября провел телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Главы государств рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства», — говорится в сообщении.

Стороны с глубоким удовлетворением отметили уровень доверительного диалога, поступательное развитие двусторонних связей и активизацию взаимных обменов.

«Президент Республики Узбекистан выразил неизменную поддержку «политики единого Китая» и решительной борьбе против «трех сил зла» — терроризма, экстремизма и сепаратизма», — говорится в сообщении.

Кроме того, выражена признательность китайской стороне за большую практическую помощь в противостоянии пандемии коронавируса, включая своевременные поставки и совместное производство вакцин.