Ташкент, 27 октября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 октября провел телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Председатель КНР сердечно поздравил главу Узбекистана с успешным проведением и убедительной победой на выборах президента республики», — говорится в сообщении.

Особо отмечено, говорится в сообщении, что «результаты голосования еще раз продемонстрировали широкую поддержку населением страны осуществляемой стратегии развития нового Узбекистана и внешнеполитического курса на укрепление взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами».

«Председатель Китая искренне пожелал удачи и новых успехов лидеру Узбекистана, а также благополучия и процветания дружественному узбекскому народу», — подчеркивает пресс-служба.