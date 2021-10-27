Екатеринбург, , 17:38 — REGNUM Жителям Свердловской области разрешили посещать чистые от COVID-19 зоны со справкой о результатах ПЦР. Соответствующие изменения в указ губернатора о введении режима повышенной готовности внёс исполняющий обязанности главы региона Алексей Шмыков.

ПЦР-тестирование на COVID-19

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Это касается граждан, имеющих справку из больницы о наличии у него противопоказаний к вакцинации. Отрицательным результат должен быть у ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до посещения учреждения; Кроме того, до 15 декабря для прохода в такие места можно показать справку о получении первого компонента вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области ужесточили антиковидные ограничения. Не имеющие прививки и не переболевшие ковидом граждане в возрасте от 60 лет должны быть на самоизоляции. Кроме того, объекты розничной торговли ряд других заведений с 30 октября будут доступны только для лиц, имеющих вышеуказанные документы. В прежней редакции указа их представителям лишь рекомендовали спрашивать у посетителей документы о вакцинации либо о перенесении заболевания.

Отметим, аптеки, а также места торговли продуктами питания и непродовольственными товарами первой необходимости не относятся к чистым от ковида зонам. Посещать их сможет любой человек.

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