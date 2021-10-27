Санкт-Петербург, 27 октября, 2021, 17:42 — ИА Регнум. Во внутренней части кольцевой автомобильной дороги (КАД) Санкт-Петербурга в районе города Кудрово из-за ДТП образовался почти 9-километровый затор. Там столкнулись легковой автомобиль каршеринга и грузовик. Об этом 27 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Vk.com/spb_today ДТП на КАД (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

ДТП произошло около 16:50 мск на 53 км внутреннего кольца КАД Петербурга.

«Столкнулись грузовой и легковой автомобили. Заняты полоса безопасности и третья полоса КАД. Пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе дорожного управления.

Согласно сервису «Яндекс. Карты», в результате ДТП на данном участке образовался затор протяженностью почти в 9 км.