27 октября 2021 | Время чтения 6 мин

В Самарской области полицейских и сотрудников Росгвардии намерены привлечь для контроля за соблюдением антиковидных мер организациями. Кроме этого, в регионе начала работать горячая линия, на которую жители круглосуточно могут звонить и сообщать о нарушениях режима нерабочих дней со стороны граждан и предприятий. Эти новости возмутили жителей. Они считают, что полиция должна ловить настоящих преступников, а не простых граждан. Люди пишут, что горячая линия поощряет доносы, что недопустимо.

Оксана Хмурова, , 19:40 — REGNUM В Самарской области контроль за соблюдением противоэпидемиологического режима организациями торговли, досуга и сервиса намерены усилить дополнительными нарядами полиции и Росгвардии. Кроме этого, к работе по составлению протоколов на нарушителей намерены дополнительно привлечь сотрудников МЧС РФ.

Сотрудники Росгвардии Duma.gov.ru

«Мы планируем закрепить группы муниципальных, государственных гражданских служащих, сотрудников полиции, Росгвардии, волонтеров за определенными территориями, они будут делать обходы, фиксировать нарушения и принимать меры», — приводит пресс-служба областного правительства слова председателя правительства региона Виктора Кудряшова.

Сообщатся, что в регионе число проверок в торговых центрах и на общественном транспорте значительно возрастет.

Помимо этого, в области заработала горячая линия, на которую местные жители круглосуточно могут звонить и сообщать о нарушениях режима нерабочих дней со стороны граждан и предприятий, а также о людях с подтверждённым коронавирусом, не соблюдающих обязательную самоизоляцию.

К тому же Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации от COVID-19, в которую будут вноситься и персональные данные граждан, получивших прививку от этой инфекции (ФИО, дата рождения, адрес места жительства, паспортные данные, данные полиса ОМС).

Пользователи социальных сетей с возмущением и недоумением восприняли эти новости. Около 400 пользователей согласились с тем, что понятия QR-кода нет в юридическом поле и в законодательстве России. Они считают, что жители не обязаны предоставлять паспорт (для сверки QR-кодов) каждому охраннику или администратору предприятия.

Проверка QR-кода Александр Полегенько (c) ИА REGNUM

Более 150 пользователей предположили, что чиновники как будто живут вдали от реальности, не понимая, что происходит дальше Москвы.

Люди возмущены тем, что вместо того, чтобы бороться с преступностью, сотрудников правоохранительных органов будут отвлекать на борьбу с обычными гражданами.

«Такое впечатление, что полиция существует для защиты власти от народа», — пишут они в соцсетях.

Кто-то написал, и почти 50 пользователей согласились с тем, что «ни у полиции, ни тем более у Росгвардии нет таких полномочий по проверке соответствия противоэпидемиологическим нормам. При этом ограничения Роспотебнадзора носят рекомендательный характер, значит, не обязательны к исполнению».

Жители интересуются, «а кто в таком случае займется работой полиции? Или у организованной преступности тоже объявили нерабочие недели?», «А что, у нас закончились преступления? Больше нет краж, убийств, насилия. Полиция должна защищать людей, именно для этого она и нужна!», «То есть наше здоровье будут охранять не медики, а полиция?»

Пользователи иронизируют, что если дальше так пойдет, то «скоро и спецназ ФСБ задействуют!» «Да ладно! Надо подтянуть танки, БМП, БРДМ, спецназ, войска. Пусть они порядок наводят! А чего там Росгвардия? Маловато будет!»

Полиция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Кто-то отметил, что крутить беззащитным бабушкам руки гораздо безопаснее, чем ловить опасных преступников: «Преступников ловить опасно и сложно, а тут можно «палок» наделать очень быстро и безопасно», «Преступников некогда ловить. Куда важнее ловить безмасочников и драть с них штраф, пополняя казну. И строчить доносы на тех, кто нарушил самоизоляцию», «Обратите внимание, что сотрудники полиции будут обеспечивать безопасность, «сбивая» волну пандемии! Лучше бы боролись с преступностью, занимаясь своими прямыми обязанностями. Будут делать обходы и штрафовать стариков, да детей, вышедших за продуктами по поручению родителей», «Правоохранителей хотят использовать как полицаев. Этим всё сказано. Преступников кто будет ловить?», «Зачем полиции раскрывать преступления? Будем ловить бабушек и в кутузку их сажать. Последние гроши с них стричь, а то они все зажрались на своих пенсиях».

Пользователи с сарказмом отмечают, что «у нас преступность канула в лету, как и остальные заболевания», «У них (у преступности) нет QR-кодов, они дома сидят», «Так, вирус-то хороший, оказывается! Грипп убил, преступников истребил! Прелесть с шипами», «Преступников больше нет, как и старых болезней. Только ковид и злостные антипрививочники», «Раньше народная милиция была и народ защищала, теперь полиция, и кого она защищает?»

Жители отмечают, что таким образом парализуется вся система: «У нас уже многие занимаются не своим делом, а только коронавирусом: полиция, Росгвардия, медиков переквалифицируют под лечение COVID-19. Видимо, на очереди другие профессии. Парализуют прежнюю систему».

Медик в защитном костюме Дарья Драй © ИА REGNUM

Жители возмущены тем, что власть принимает решения, которые на самом деле не гарантируют безопасность граждан: «Какая безопасность? Где гарантия, что человек с сертификатом не болеет конкретно в данную минуту, находясь рядом со здоровым?»

Жителей также возмутила и работа горячей линии по соблюдению противоэпидемиологического режима: «Активность соседей — это класс! Напоминает что-то вроде», «Доносы! Дожили!» «Доносчики и стукачи, как в 37-м» «Доносы. Вроде это уже было. Не так ли?» «Стукачество, опять народ лбами сталкивают», «Ого! Это что, доносы официально одобрили? Или я ошибаюсь?»

Жителей также интересует вопрос о том, как проверяющие будут ограничивать скопление людей в транспорте: «Меня больше заинтересовало: «ограничивать скопление в общественном транспорте» — это как?» «И как же они собираются «не допускать скопления людей в транспорте»? В два раза количество автобусов увеличат?» «Наверное, высаживать будут лишних», «Проверяющие, наверное, будут ломиться в утренние маршрутки и выкидывать «лишних».

Пользователи отмечают, что людей пытаются стравить между собой и поделить на «привитых» и «непривитых»: «Всё, дожили, теперь осталось построить лагеря и разделить, кто привит, а кто нет, маразм крепчает».

Кто-то вспомнил о пенсионной реформе: «Они штрафовать народ собрались? А сколько народа умерло, не дожив до пенсии из-за пенсионной реформы? Сколько пенсий неполученных остается в Пенсионном фонде РФ? К тому же цены поднимают на все. Ой, даже говорить не хочется. Это отношение госструктур к народу».

Против пенсионной реформы Дарья Драй © ИА REGNUM

Жители также негативно восприняли новость об утверждении Минздравом РФ формы сертификата о вакцинации.

Более двухсот пользователей одобрили комментарий о том, что: «что-то это попахивает ветеринарным паспортом. Кличка, информация о прививках… Информация о владельце будет?», «Кстати, да! У меня у собаки такой паспорт», «И будет теперь на дверях магазина: «С мороженым нельзя, с животными нельзя, с непривитыми нельзя. И будут нас привязывать у входа».

Кто-то напомнил, что «в сороковых годах прошлого столетия это называлось аусвайсом».

Жители возмущены тем, что сейчас медицинскую тайну пытаются сделать явью. Так, почти 200 пользователей одобрили такой комментарий: «А что, медицинская тайна перестала быть актуальной? Почему какому-то охраннику в магазине нужно предоставлять свои данные, да ещё и медицинские сведения? Вы там, господа, совсем одурели?»