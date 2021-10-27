Пекин, 27 октября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Объём прямых иностранных инвестиций (ПИИ) Китая за рубежом в 2020 году составил 153,71 млрд долларов. Китай выдвинулся на первое место по ПИИ в мире, оставив позади прежнего лидера — США. Об этом сообщает газета «Жэньминь жибао» со ссылкой на статистический бюллетень, опубликованный министерством коммерции, Государственным статистическим управлением и Государственным управлением валютного контроля КНР.

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В то время как в 2020 году мировая экономика пострадала от последствий распространения коронавирусной инфекции, китайские предприятия ускорили темпы вывоза капитала и обеспечили стабильный рост китайских ПИИ за рубежом.

По итогам 2020 года объём средств, вложенных Китаем в экономики зарубежных стран, составил 153,71 млрд долларов, что на 12,3 процента больше, чем в 2019 году.

Ещё пять лет назад доля КНР в объёме мировых ПИИ составляла около 10%, а в 2020 году она достигла 20,2%.

Как указывает издание, Китай расширяет сферу инвестирования и оптимизирует структуру инвестиций. В 2020 году китайские ПИИ охватили 18 отраслей народного хозяйства, более 70% ПИИ пришлось на сферы лизинга и коммерческих услуг, обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли, а также на финансовый сектор. В каждый из этих секторов было вложено более 10 млрд долларов.

В 2020 году китайскими инвесторами было создано более 45 тысяч предприятий с прямым участием китайского капитала в 189 странах мира. Особое внимание придаётся инвестициям в страны «Пояса и Пути», в которых китайские инвесторы создали более 11 тысяч предприятий. Инвестиции в эти страны выросли на 20,6% в годовом исчислении и составили 22,54 млрд долларов.