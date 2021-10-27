Рига, , 17:34 — REGNUM С 1 ноября 2021 года и до 11 января 2022 года включительно на входе в любое медучреждение Латвии будут проводиться быстрые тесты на коронавирус COVID-19. Об этом сообщило «Латвийское раджио» со ссылкой на советника министра здравоохранения Каспарса Берзиньша.

Тест на коронавирус Governor Tom Wolf

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Советник пояснил, что тесты будут бесплатными и заранее их делать не надо: «Тесты возьмут у двери медицинского учреждения, и через 15 минут будет известен результат. Если результат теста негативный, то человек зайдет внутрь. В свою очередь, если он окажется позитивным, то посетителя попросят отправиться в лабораторию и сдать основной тест на коронавирус».

Если речь идет о срочном случае и пациенту с положительным экспресс-тестом нужно оказать чрезвычайную помощь, то медицинская услуга будет оказана в соответствии с протоколом безопасности: врачи надевают спецкостюмы и проводят пациента внутрь медучреждения отдельно от потока других посетителей.

Тест на COVID-19 будет выполняться бригадами «скорой помощи», чтобы немедленно обеспечить необходимые меры безопасности в случае госпитализации.

Ранее Министерство здравоохранения Латвии заявило, что поголовное тестирование посетителей медицинских учреждений вводится, чтобы не допустить в них вспышек коронавируса. Ведомство опасается, что коронавирус может ударить и по амбулаторным медучреждениям, а тогда услуги здравоохранения станут еще менее доступными.