Сургут, Югра, 27 октября, 2021, 17:34 — ИА Регнум. В Югре из незаконного оборота полицейские изъяли более 11 тонн немаркированной алкогольной продукции, а также табачные изделия на территории Сургута и Нефтеюганска. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Pixabay.com Алкоголь

Установлено, что двое жителей Сургута 1980 и 1984 года рождения приобрели спиртосодержащую и табачную продукцию без акцизных марок и хранили её в складском помещении с целью дальнейшей реализации. Из незаконного оборота изъято более 14 тысяч бутылок с крепким алкоголем и около 750 бутылок спиртосодержащей жидкости, а также свыше 33 500 пачек сигарет.

В лаборатории установлено, что спиртосодержащая жидкость изготовлена на основе этилового спирта крепостью 93,9 градусов. Партию товара без специальных акцизных марок стоимостью более одного миллиона рублей злоумышленники приобрели за пределами Югры.

В Нефтеюганске из гаража 38-летнего местного жителя, в котором был организован склад с контрафактной алкогольной продукцией, полицейскими изъято более 6400 немаркированных бутылок с водкой и коньяком. Горячительные напитки общим объёмом более 3200 литров стоимостью свыше одного миллиона рублей мужчина приобрёл с целью перепродажи по более высокой цене через торговые точки города.

В общей сложности из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято более 11 тонн контрафактного алкоголя.

По фактам возбуждены дела по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки»). Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.