Ташкент, 27 октября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Сенат Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана одобрил выделение из республиканского бюджета $133,7 млн на укрепление оборонных и правоохранительных органов.

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Об этом 27 октября сообщает Газета. уз со ссылкой на представителя Сената Узбекистана.

«Средства будут направлены на выделение дополнительных штатов, повышение зарплат и должностей, финансирование зарплат и приравненных к ним выплат и укрепление материально-технической базы», — сообщает издание.

Газета.uz» отмечает, что ранее в июне этого года Сенат одобрил увеличение расходов госбюджета на 13,1 трлн сумов (около $1,2 млрд по курсу ЦБ на тот момент), в рамках которого было направлено 1,12 трлн сумов на повышение денежного обеспечения сотрудников силовых структур, выделение дополнительных штатов и укрепление материально-технической базы.