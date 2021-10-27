Рига, , 17:31 — REGNUM За 26 октября в Латвии от коронавируса скончалось 33 человека, что является третьим максимальным показателем за все время эпидемии в стране. Об этом сообщил национальный Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Один из умерших — в возрастной группе 40−49 лет, двое — 50−59 лет, пятеро — 60−69 лет, восемь — 70−79 лет, одиннадцать — 80−89 лет, шестеро — 90−99 лет.

Самое большое количество смертей от COVID-19 в Латвии было зафиксировано 27 декабря 2020 года (44), но тогда после рождественских праздников сообщили данные сразу за несколько дней, и 7 января 2021 года (36 смертей).

За последние семь дней зарегистрировано 165 летальных исходов. Общее число жертв болезни составляет 3 109 человек.

26 октября 2021 года в Латвии сделано 27 089 тестов на коронавирус, анализы подтвердили 3 206 случаев инфекции. Это исторический максимум за всю пандемию.

Доля положительных тестов составила 11,8%. Средняя за неделю доля положительных тестов — 12,9%.

Уровень заболеваемости (число новых случаев на 100 000 человек за две недели) вырос до 1 737,4.