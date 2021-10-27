Ташкент, 27 октября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. АО «Национальные электрические сети Узбекистана» построит первую в стране цифровую подстанцию, сообщает 27 октября пресс-служба Минэнерго Узбекистана.

Узбекистан

«Инвестиционный проект по строительству цифровой подстанции 220 кВ «Зафарабад» реализуется при поддержке Азиатского банка развития и будет введен в эксплуатацию в 2023 году в Джизакской области», — говорится в сообщении.

Подстанция «Зафарабад» обеспечит дополнительной мощностью энергосистему региона на 500 МВА.

Сообщается, что по итогам международных тендерных торгов согласно процедурам АБР контракт на строительство по условиям «под-ключ» достался китайской компании «Shanghai Electric Group».