Ульяновск, , 17:26 — REGNUM В Ульяновской области призывают жителей в период нерабочих дней минимизировать контакты и посещение общественных мест, а бизнес предупреждают о контроле за соблюдением ограничительных мер и возможности введения локдауна, если эпидемического ситуация продолжит резко ухудшаться. Об этом заявил на своей странице в социальных сетях губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Благодарность врачам Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Дополнительные ограничения вводятся на период нерабочих дней, объявленным по всей стране указом президента России Владимира Путина (с 30 октября по 7 ноября). На это время отменяются все массовые мероприятия, приостанавливается работа ночных клубов и других развлекательных центров, кинотеатров, непродовольственных магазинов, салонов красоты, саун, спортивных учреждений, организаций с оказанием образовательных услуг. В то же время кафе могут работать навынос или оказывать услуги дистанционно.

Исключение в этом перечне составят больницы, аптеки, ветеринарные клиники, продуктовые магазины и магазины, реализующие непродовольственные товары первой необходимости и зоотовары, салоны связи, организации социального обслуживания, столовые на предприятиях и в гостиницах.

«Также продолжат работать непрерывно действующие организации и предприятия, которые занимаются жизнеобеспечением населения, а также выполняют неотложные работы в условиях ЧС, осуществляют неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, предоставляют финансовые услуги, в первую очередь по расчётам и платежам», — пояснил Алексей Русских.

Губернатор заверил, что контроль за исполнением указа будут «жёстко контролировать».

Напомним, что 25 октября глава региона Алексей Русских заявил о высоком уровне вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом, назвав одной из причин большой охват тестированием. По его словам, он втрое превышает нормативный уровень. Так же в Ульяновской области остаётся высокой смертность от ковида.

Губернатор отмечал, что в области продолжают работу по перепрофилированию коечного фонда и наращиванию запасов медицинского кислорода, который нужен для подключения к ИВЛ пациентов с тяжёлым течением болезни.

«Но нам важно бороться с причиной, а не следствием. Поэтому я в очередной раз убедительно прошу вас принять единственно верное решение — пройти вакцинацию и, безусловно, соблюдать все меры безопасности», — призвал жителей Алексей Русских.

Во время нерабочих дней губернатор попросил население «минимизировать контакты с близкими и родными, посещение общественных мест», а бизнес-сообщество предупредил, что при несоблюдении ограничительных мер и сохранении тенденции резкого ухудшения эпидемической ситуации «не останется другого выхода», кроме как ввести локдаун.

«Хочу сказать слова благодарности нашим замечательным медикам — врачам, медсестрам, младшему медперсоналу. Они работают на износ. Давайте их поддержим своей ответственностью», — сказал глава области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области за 26 октября официально выявлено 540 носителей коронавируса. Всего с начала пандемии лабораторно подтверждено 93 386 случаев заражения, выздоровели 82 507 ковидных пациентов (88,35%), скончались 2953.