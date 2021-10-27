Приозерск, Ленинградская область, 27 октября 2021, 17:33 — REGNUM В Ленинградской области заключили под стражу депутата МО «Приозерский муниципальный район», которого обвинили в хищении более 11 млн рублей со счетов муниципалитета в составе группы лиц. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Депутат Совета депутатов от муниципального образования Приозерское городское поселен Сергей Галушко
Депутат Совета депутатов от муниципального образования
Приозерское городское поселен Сергей Галушко
Admpriozersk.ru

Как считает следствие, 58-летний народный избранник, генеральный директор ООО «ПАРТНЕР-СВ» Сергей Галушко причастен к мошенничеству, совершенному группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. От его имени, как полагают в СК, заключались договоры с индивидуальными предпринимателями на проведение работ, затем полученные бюджетные деньги обналичивались и легализовывались через оплату производственных нужд этих ИП. Всего возбуждено шесть уголовных дел: четыре по мошенничеству и два — по легализации похищенного.

Отметим, что 22 октября были задержаны генеральный директор муниципального предприятия «Приозерское районное агентство услуг» (ПРАУ) Юрий Герасев, а также заместитель главы администрации Приозерского района Александра Полянская, а также его предшественник Владимир Полищук. Если обоих мужчин суды отправили под стражу на два месяца, то Полянскую отпустили, поскольку «никаких доказательств ее причастности к вменяемому деянию суду представлено не было».

При этом Галушко был объявлен в федеральный розыск, так как о его местоположении до недавнего времени известно не было. Сегодня, 27 октября, по ходатайству следствия депутату избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящий момент по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. «Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления», — уточнили в пресс-службе ведомства.