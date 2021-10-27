Приозерск, Ленинградская область, 27 октября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. В Ленинградской области заключили под стражу депутата МО «Приозерский муниципальный район», которого обвинили в хищении более 11 млн рублей со счетов муниципалитета в составе группы лиц. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Admpriozersk.ru Депутат Совета депутатов от муниципального образования Приозерское городское поселен Сергей Галушко

Как считает следствие, 58-летний народный избранник, генеральный директор ООО «ПАРТНЕР-СВ» Сергей Галушко причастен к мошенничеству, совершенному группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. От его имени, как полагают в СК, заключались договоры с индивидуальными предпринимателями на проведение работ, затем полученные бюджетные деньги обналичивались и легализовывались через оплату производственных нужд этих ИП. Всего возбуждено шесть уголовных дел: четыре по мошенничеству и два — по легализации похищенного.

Отметим, что 22 октября были задержаны генеральный директор муниципального предприятия «Приозерское районное агентство услуг» (ПРАУ) Юрий Герасев, а также заместитель главы администрации Приозерского района Александра Полянская, а также его предшественник Владимир Полищук. Если обоих мужчин суды отправили под стражу на два месяца, то Полянскую отпустили, поскольку «никаких доказательств ее причастности к вменяемому деянию суду представлено не было».

При этом Галушко был объявлен в федеральный розыск, так как о его местоположении до недавнего времени известно не было. Сегодня, 27 октября, по ходатайству следствия депутату избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящий момент по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. «Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления», — уточнили в пресс-службе ведомства.