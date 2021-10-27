София, , 17:23 — REGNUM Руководство Европейского союза одобрило представленную Софией схему выделения 36 млн евро на финансовую помощь сельскохозяйственному сектору Болгарии, пострадавшему от карантинных мер в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом 27 октября сообщила софийская газета «24 часа».

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Согласно официальной информации, представители Еврокомиссии пришли к выводу о необходимости материальной поддержки болгарских земледельцев, животноводов, пчеловодов и владельцев фруктовых плантаций (садов).

«Эта помощь будет оказана непосредственно руководителю отдельно взятого аграрного предприятия или главе крестьянского подворья», — отмечено в документе ЕК.

Сумма компенсации, полагающейся определенному фермеру, не уточняется. По некоторым данным, соответствующие вопросы перейдут в ведение специальных комитетов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Болгарии.

Напомним, ранее Государственный сельскохозяйственный фонд Болгарии приступил к выплате финансовой помощи местным животноводам, занимающимся разведением племенных пород крупного рогатого скота. В настоящее время из-за резкого подорожания кормов, а также тарифов на энергоносители и горюче-смазочные материалы о своем банкротстве были вынуждены заявить сотни крупных аграрных предприятий по всей стране.

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