Москва, , 17:22 — REGNUM Верховный суд получил коллективный иск от детей жертв сталинских репрессий, которые требуют исполнить решение Конституционного суда и предоставить им жилплощадь в Москве и других городах, откуда в прошлом были выселены их родители, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Верховный суд Vsrf.ru

Ответчиком по иску названа Государственная дума, истцами выступили 23 человека, имеющие статус реабилитированных жертв политических репрессий.

Закон 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий» обязывает власти возместить ущерб гражданам, отправленным в ссылку или в ГУЛАГ, а также их детям, родившимся в местах ссылки. По закону наследники репрессированных имеют право вернуться на прежнее место жительства родителей, получив от государства социальное жилье.

До 2005 года регионы имели полномочия самостоятельно определять условия, на которых бывшие политзаключенные могут вернуться домой. Наиболее жесткие условия установила Москва.

Конституционный суд требовал вернуть регулирование данного вопроса на федеральный уровень, но до сих пор этого не сделано.

Вместе с тем законопроекты во исполнение постановлений Конституционного суда в Госдуму вносит правительство РФ.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Конституционный суд РФ 22 октября рассмотрел дело о жертвах политических репрессий, которые десятилетиями не могут добиться возвращения туда, где жила их семья до ссылки в 1930—1940-х годах.

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