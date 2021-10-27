Таллин, , 17:20 — REGNUM Из-за пациентов с коронавирусом в больницах Эстонии сейчас практически военное положение, поэтому оправданы введенные меры ограничений против невакцинировавшихся. Об этом премьер-министр страны Кая Каллас заявила гостелевидению ETV.

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По ее словам, до такой большой нагрузки больницы довели люди, которые не вакцинировались и не соблюдали ограничений.

«В третью волну эпидемии люди вакцинировались, сделали все, чтобы жить нормальной жизнью, их ограничивать следовало бы в последнюю очередь. В первую очередь нужно ограничить тех, кто не вел себя ответственно», — заявила премьер-министр.

Каллас заверила, что правительство не планирует принудительную вакцинацию, а попытается создать разные возможности для повышения ее уровня.

Каллас надеется, что вступившие на этой неделе более строгие меры помогут снизить нагрузку на больницы. Она также заметила, что ни одна мера сама по себе не поможет, для этого необходимо ответственное поведение.

«Понимаете, у нас в больницах практически военное положение, а вы говорите о том, что кто-то должен ходить в кинотеатр. Мне это не кажется разумным», — прокомментировала она вопрос журналиста об ограничениях при посещении мест массовых развлечений.