Вашингтон, , 17:19 — REGNUM В США выдан первый американский паспорт с отметкой о гендере «X» в графе половой принадлежности, сообщил 27 октября официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

ЛГБТ США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, в 2022 году паспорт с неопределённой отметкой гендерной принадлежности смогут получить все желающие.

«Госдепартамент выдал первый паспорт США с отметкой гендера «X». Мы с нетерпением ждём возможности предложить его всем желающим получить паспорта после того как мы заполним необходимую систему и обновим форму в начале 2022 года», — сообщил Прайс.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах ввести третий гендер «X» в американских паспортах заявил летом 2021 года госсекретарь США Энтони Блинкен, желая гарантировать равные права для гомосексуалистов и иных извращенцев.

Стоит отметить, что ранее для указания в паспорте пола, отличного от записанного в свидетельство о рождении, гражданин США должен был предъявить сертификат от врача.

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