Таллин, , 17:15 — REGNUM Масштабный кризис с эпидемией коронавируса выявил огромные проблемы как в системе национального здравоохранения Эстонии, так и в менталитете всего общества. Об этом известный эстонский публицист Эйно Ингерман написал на своей странице в социальной сети Facebook.

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По его мнению, большую ошибку совершают те врачи и известные специалисты от медицины, кто обвиняет в нынешних бедах противников вакцинации.

«Давайте для начала осознаем, что есть противники насильственной вакцинации, среди них немало вакцинированных. Государство должно действовать по закону. Это аксиома. У государства есть все возможности и рычаги, чтобы оставаться в рамках законодательства», — считает Ингерман.

По его мнению, вместо того чтобы выдумывать ругательства в адрес людей, надо доносить до них информацию, которая врачам может казаться очевидной, но далеко не так очевидна для рядового обывателя: «На сегодня в Эстонии и в Европе накоплено уже достаточно статистической информации, чтобы с цифрами в руках объяснять соотношение рисков для каждой возрастной группы и для людей с определенными хроническими заболеваниями».

Ингерман считает, что из нынешнего кризиса надо сделать правильные выводы, чтобы не повторять ошибки в будущем: «Я очень прошу медиков, когда закончится этот очередной кризис, не забудьте, пожалуйста, составить Белую Книгу косяков чиновников и политиков. Не копите в себе, то, что вы будете «тереть» эти темы на кухне, в ординаторской или в закрытых группах и чатах, ситуации не исправит. Составьте полный и исчерпывающий список и предъявите обществу, потребуйте от общества призвать этих слуг народа к ответу».

«Тогда будет шанс на изменения к лучшему. Шанс. В противном случае и шанса не будет», — убежден эстонский публицист.