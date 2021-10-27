Вашингтон, , 17:14 — REGNUM Два сенатора США обратились к президенту США Джозефу Байдену с открытым письмом, в котором призывают не вводить санкции против Индии за закупку этой страной российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Об этом сообщает агентство Reuters.

Джо Байден

Сенатор-республиканец Джон Корни и сенатор-демократ Марк Уорнер, которые являются сопредседателями сенатского комитета по Индии, заявляют, что разделяют озабоченность администрации по поводу России, но считают, что введение санкций может повредить американо-индийскому сотрудничеству.

«Мы считаем, что отказ от санкций необходим для национальной безопасности … Мы считаем, что применение санкций CAATSA может оказать пагубное влияние на стратегическое партнерство с Индией и в то же время не достичь намеченной цели сдерживания продаж российского оружия … Введение санкций в настоящее время может подорвать углубление сотрудничества с Индией по всем аспектам наших двусторонних отношений — от вакцин до сотрудничества в области обороны, от энергетической стратегии до обмена технологиями», — написали сенаторы в письме к президенту.

В США рассматривается вопрос о применении к Индии санкций в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA). В 2018 году Россия и Индия подписали контракт на поставку российских ЗРК С-400 на сумму 5,5 млрд долларов. По мнению агентства, российские ЗРК нужны Индии для обороны от «давнего противника» Пакистана, и сдерживания Китая, с которым имеются территориальные споры.

Как указывает агентство, Индия, долгие годы бывшая активным покупателем советского и российского оружия, за период с 2016 по 2020 годы сократила импорт российских вооружений на 53%. В то же время, оборонные сделки Индии с США растут, и в 2020 году их объём составил 3,4 млрд долларов.