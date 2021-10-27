Ярославль, , 17:13 — REGNUM Ярославский ресторатор Павел Кашников заявил, что ресторанам региона будет очень тяжело пережить введение системы QR-кодов. Свой пост он опубликовал на личной странице в Facebook.

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Сложившуюся ситуацию Павел сравнил с популярным сериалом «Игра в кальмара».

«Настоящая «игра в кальмара» началась сегодня для всех ресторанов Ярославской области. Почему в Кальмара? Да все просто. Чем дольше она продлится, чем меньше ресторанов останется в живых. Если она будет короткая, смогут выжить все. QR коды сегодня-это утопия. С учетом количества привитых в области понятно, что падение выручки в 50−60% с системой QR кодов покажется подарком, пожалуй, за исключением нескольких дней, когда приедут туристы из городов, что в локдауне», — заявил ресторатор.

Свою позицию он объяснил тем, что «экономика ресторана работает предельно просто».

«Если ты теряешь 20% выручки, при этом умеешь грамотно управлять переменными затратами, которых в этой отрасли не так много, ты можешь остаться в нуле или даже в небольшой положительной рентабельности, в зависимости от того, насколько был изначально сильный проект. Потери более 30% выручки почти гарантированно начинают генерить ежедневный убыток, после чего начинаются неплатежи поставщикам товаров и услуг, зарплат, налогов и дальше как снежный ком», — объяснил бизнесмен.

В качестве примера он рассказал, что в соседней Костромской области сеть ресторанов «Чайхана Сайёра» уже две недели существует в условиях, где посещать их можно только при наличии QR-кода. А выручка упала на 58−62 процента и каждый новый день приносит серьёзные убытки.

«При этом, пока рестораны будут «играть» на выбывание, битком набитые маршрутки с людьми без масок и гипермаркеты, где люди натягивают засаленную в кармане маску только по просьбе кассира, как ни в чем не бывало, продолжат спокойно смотреть на это со стороны. А из переполненных в Египет самолетов в эти дни, люди будут счастливо махать рукой всем оставшимся здесь. Все туры проданы даже по взлетевшим вдвое ценам», — подчеркнул Павел Кашников.

Он обратился к иностранному опыту, заметив, что в Италии невозможно появиться без маски в общественном месте — на тебя будут смотреть как на человека с оружием, а вот в России маска — это способ пробить товар на кассе. Посетовал Павел Кашников и на то, что привить 80 процентов сотрудников будет почти невозможно. А ещё отметил, что не понимает как побеждать коронавирус.

«Мне жаль врачей, которые на износ второй год бьются в красной зоне. Но хоть убей, при том, что происходит сейчас вокруг, я не вижу общей стратегии борьбы с вирусом. Но если наши власти посчитали, что ужесточение мер именно в ресторанах чем-то поможет для общей цели, ОК, мы готовы. С сегодняшнего дня, когда нам дали выбор QR коды или 30% заполняемость, мы начнем тестировать на практике ближайшие 3 дня гипотезу 30%. Если мы поймем, что уходим в жесткий минус, будем пробовать вариант QR кодов. В этих условиях не стоит задачи заработать, главное сохранить полностью всю команду и работающие проекты», — написал ресторатор.

В завершение своего обращения Павел Кашников попросил всех гостей с пониманием отнестись к ограничительным мерам в ресторанах.

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