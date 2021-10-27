Вашингтон, , 19:54 — REGNUM В США выдали первый паспорт с обозначением «X» в графе пола человека. Документ выдан гражданину, который не определяет себя как мужчина или женщина, сообщает 27 октября Associated Press.

Документы Ipopen.ru

Ожидается, что в следующем году США выпустят еще такие паспорта, сообщил государственный департамент страны.

Спецпредставитель США по правам ЛГБТ Джессика Стерн назвала паспорт без гендерного обозначения историческими, заявив, что США печатают государственные документы в соответствие с «происходящей реальностью», которая подразумевает широкий спектр половых характеристик человека.

«Когда человек получает удостоверение личности, отражающее его настоящую сущность, он ощущает достоинство и уважение», — сказала Стерн.

Департамент не сообщил, кому был выдан паспорт, сославшись на то, что политику конфиденциальности.

Как сообщало ИА REGNUM, университет в штате Пенсильвания предупредил студентов, что против них «могут быть приняты меры», если они не будут уважать желание однокурсников поменять местоимение при обращении. То есть мальчик может попросить, что бы к нему обращались как к «ней», а девочка, как к «нему».