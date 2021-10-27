Рига, , 17:09 — REGNUM Призывы части общественности Латвии к властям признать эффективность антител против коронавируса не имеют научного обоснования или подтверждения. Об этом заявила председатель Государственного совета по иммунизации страны Даце Завадска, сообщил местный портал Diena.

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Присутствие антител в организме ничего не означает, так как не имеется ни медицинского, ни научного обоснования их действия против коронавируса, ссылается она на мнение специалистов.

Завадска подчеркнула, что в настоящее время ни одна международная научная организация не определила конкретного уровня антител, при котором можно было бы сказать, что он достаточен для защиты от инфицирования и заболевания Covid-19.

Кроме того, антитела нестабильны и могут существенно снизиться или вовсе пропасть уже через неделю после обнаружения. Завадска указала также на то, что в настоящее время в мире не существует единого метода измерения количества антител в организме.

Особо она подчеркнула, что нет такого уровня антител в человеческом организме, при котором нельзя было бы вакцинироваться и вакцина могла бы причинить вред.